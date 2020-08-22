Milas'tan çalınan araç çekici üzerinde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milas'tan çalınan araç çekici üzerinde yakalandı

Milas'ta geçtiğimiz hafta çalınan bir minibüs, İstanbul'da bulundu.

Milas'tan çalınan araç çekici üzerinde yakalandı
22.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:04

Milas'ta geçtiğimiz hafta çalınan bir minibüs, İstanbul'da bulundu.

Milas'ta yaklaşık bir hafta önce bir ikametgaha giren hırsız, evine girdiği vatandaşın cüzdanını ve aracının anahtarını alarak park halindeki aracı çalıp kayıplara karışmıştı.

Hayıtlı Mahallesi Çay Sokak'tan çalınan aracı için sosyal medya üzerinden de paylaşımlar yapan Onur Bozer, "Gören duyan haber versin lütfen" diyerek vatandaşlardan bulunması adına yardım istemişti. Hırsızlık olayı ile ilgili Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürürken, çalıntı araç İstanbul'da bulundu.

Uygulama noktasında durdurulan bir çekicinin üzerinde bulunan ve plakası değiştirilmiş olan araç, polislerin dikkatinden kaçmadı. Çalıntı araç sahibine teslim edilmesi için işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
AHMET: hırsızlık bir meslek olup, sayın adalet bakanlığımızın korumasında yapılır. polisler yakalar , hakim bırakır. polislere ve hakimlere neden maaş verdiğimizi anlayamıyorum.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Koronaya rağmen yatlarda dip dibe eğlenip utanmadan sosyal medyada paylaştılar
Koronaya rağmen yatlarda dip dibe eğlenip utanmadan sosyal medyada paylaştılar
Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı
ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ziya Selçuk Hacı Bektaş Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Alişan Selami Şahin Halit Ergenç Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Can Bartu Gökhan Gönül Omar Elabdellaoui Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Milas'tan çalınan araç çekici üzerinde yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 13:18:24. #1.14#
title