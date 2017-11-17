Milas'tan '81 İlde 81 Öğretmene' Özel Hediye

Muğla'nın Milas ilçesinde yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğinde, 81 ilde 81 öğretmene, Milas'ı hatırlatacak özel hediyeler gönderiliyor.



Milas'ta 'Hediyem 81 ilin 81 öğretmenine' adlı proje kapsamında hazırlanan koliler, imzalanan protokol ile öğretmenlerimize gönderiliyor. Milas Kaymakamlığı'nda düzenlenen protokol imza töreninde konuya ilişkin kısa bir açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan; "Elbette 24 Kasım'da tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı günlerini çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Onlara sevgimizi, verdiğimiz değeri oluşturacağımız farkındalıklarla ilçemizde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayacağız ancak bu proje ülkemizde ilk kez düşünülüp, üzerinde çalışılıp ve uygulamaya koyulan bir proje olacak.



81 ilimizde 81 öğretmenimizin bizzat isim ve adreslerine ulaştıracağımız bu kolilerin içerisinde ilçemizin simgeleşmiş ürünlerinden sadece bir kaçı var. Bununla birlikte öğretmenlerimize yazmış olduğumuz bir mektup da kolinin içerisinde yer alıyor.



Gerçekten ilçemiz adına çok özel bir çalışma oldu. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, onlara emekleri için teşekkür ediyorum.



Gönderilen bu koliler öğretmenlerimize ulaştığında öğretmenimizde, ailesinde ve çevresinde mutlaka ilçemizle ilgili çok güzel düşünceler oluşacaktır. En azından ilçemizle ilgili küçük de olsa bir bilgi sahibi olacaklardır. Yapacakları araştırma ile ilçemiz hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bizi tanıyacaklardır. Bildiklerini, öğrendiklerini aileleriyle, çevrelerindeki insanlarla hatta öğrencileriyle paylaşacaklardır. Bu yolla bizler de ilçemizin tanıtımına az da olsa bir katkıda bulunmuş olacağız" diyerek, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Eşref Arslan'a projeye katkılarından dolayı teşekkür etti.



Yapılan konuşmanın ardından hazırlanan protokol metni ve öğretmenlere gönderilecek mektuplar imzalandı. - MUĞLA