Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)
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Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)

Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

90 YAŞINDAKİ FATMA NİNENİN EVİ YANDIMuğla'nın Milas ilçesindeki yangında dün akşam alevler, Gürceğiz Mahallesi'ni tehdit etti.

90 YAŞINDAKİ FATMA NİNENİN EVİ YANDI

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında dün akşam alevler, Gürceğiz Mahallesi'ni tehdit etti. Alevler boşaltılan mahalleye girdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı, alevler mahalledeki onlarca eve sıçradı. 90 yaşındaki Fatma Yavaş'ın evini alevler sardı.

Yavaş'ın evinde mutfak, banyo ve tüm odalar zarar görürken, bulaşık ve çamaşır makinesi başta olmak üzere beyaz eşyaları da kullanılamaz hale geldi. Yavaş'ın oğlu Muhammet Yavaş, "Annem buradan ayrıldıktan sonra ateşler evi sarmış. Yukarıdan gelen ateş, evin girişindeki odunlara sıçramış. Bu nedenle ev tamamen küle döndü" dedi.HAYVANLARI KORUMAK İÇİN MÜCADELEMilas'ta orman yangınlarıyla mücadele sürerken, ekipler tahliye edilen Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesi Yumaklı mevkisinde hayvanları korumak için canla başla çalışıyor. Hayvanseverler yangın bölgesinde boşaltılan köylerde, başıboş sahipsiz kalan hayvanları tahliye ederken, sağlık kontrollerini de gerçekleştiriyor.

Hande NAYMAN-Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),

Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)
Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)
Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)
Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)
Milas'taki yangında 7'nci gün; Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev kül oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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