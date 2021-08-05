Milas'taki yangın bölgesinde mahsur kalan buzağıyı polis ekibi kurtardı
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın bölgesinde mahsur kalan buzağı polis ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın bölgesinde mahsur kalan buzağı polis ekiplerince kurtarıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, yangın nedeniyle Milas Türkevleri Mahallesi'ndeki vatandaşları tahliye etti.
Mahallede bir köy sakinine ait buzağı da polis ekiplerince kurtarılarak yangın bölgesinden uzaklaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir