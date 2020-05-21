Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
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Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 4 saatte söndürülen ve yaklaşık 50 hektarlık alanının zarar gördüğü orman yangınında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Milas'taki orman yangınında 'sabotaj' şüphesi
21.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:52

MUĞLA'nın Milas ilçesinde 4 saatte söndürülen ve yaklaşık 50 hektarlık alanının zarar gördüğü orman yangınında, sabotaj ihtimali üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Milas'ın Kısırlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere 150 işçi, 31 arazöz, 15 su tankeri, 7 dozer, 8 ilk müdahale aracı ile karadan ve 4 helikopter ile havadan müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi. Milas Kaymakamı Eren Arslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını takip etti. Ekiplerin 4 saatlik uğraşı sonucu yangın kontrol altına alınarak, evlere sıçraması önlendi.

Kaymakam Eren Arslan, "Ormanlarımız bizim akciğerimiz. İçerisinde canlı hayat var. İnsanlarımızın zeytinlikleri, tarlaları ve mahsulleri var. Kimsenin zarar görmemesi bizi teselli etti. Ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Havanın sıcak olması yangın riskini artırıyor. Koronavirüse karşı nasıl dikkatli oluyorsak ormanlarımız konusunda da hassas davranmalıyız. Böyle bir afet yaşamak istemiyoruz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.  Öte yandan Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 ayrı noktadan çıkan orman yangınında sabotaj şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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