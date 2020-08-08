Milas'taki orman yangınına müdahale sürüyor
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Milas'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgeye, Antalya ve İzmir'den yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Milas'taki orman yangınına müdahale sürüyor
08.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:45

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda başlayıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgeye, Antalya ve İzmir'den yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Selimiye Mahallesi'ndeki Kılavuz mevkiindeki zeytinlik arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik arazideki yangın ormana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için 6 helikopter havadan müdahale ederken, karadan da arazözler ve yangın söndürme işçileri ile müdahale ediliyor.

Ayrıca ormanlık alana yayılan yangını söndürmek için İzmir ve Antalya'da konuşlu yangın söndürme helikopterleri ve bir adet yangın söndürme uçağının da sevk edildiği öğrenilirken, yangının yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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