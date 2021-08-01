Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi
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Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Yanan ormanlık alanadan yükselen duman Mazı İnce Yalı mevkisinden vatandaşların botlarla tahliye edilmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor.

Yanan ormanlık alanadan yükselen duman

Mazı İnce Yalı mevkisinden vatandaşların botlarla tahliye edilmesi MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar, Yukarı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde etkisini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri evlerini boşaltmaları için uyarıldı. Bazı vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edildi.

Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi
Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Milas'taki orman yangını - Mazı İnce Yalı mevkisindeki vatandaşlar botlarla tahliye edildi - Haberler
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