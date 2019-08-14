Milas'taki orman yangını (2)
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.