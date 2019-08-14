Milas'taki orman yangını (2)

Milas'taki orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

14.08.2019 20:00
Milas'taki orman yangını (2)

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Milas'taki orman yangını (2)
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