Milas'taki orman yangını (2)

14.08.2019 20:00

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA