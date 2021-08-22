Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanılan yangın felaketinin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başlattığı kampanya ile çocukların yaralarını saracak.

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanılan yangın felaketinin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başlattığı kampanya ile çocukların yaralarını saracak.

Aydın Valiliği koordinesinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün, Muğla Milas'taki çocuklar için başlattığı 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyasına kurumlardan ve esnaflardan destek geldi. Kampanyaya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar ve Aydın'da toptan satış yapan bir firma yardımda bulundu. Toplanan oyuncaklar Muğla'nın Milas ilçesindeki yangından etkilenen çocuklara gönderilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Kampanyamıza destekte ve yardımda bulunan Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a, Aydın Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve firmamıza teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Gençlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz" İfadelerini kullandı. - AYDIN

Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası
Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
Yangın bölgesinden sevindiren görüntüler! Yanan ormanlar küllerinden doğuyor
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HEYBELİADA'DA YANAN ALAN VE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Adem Murat Yücel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ebru Şallı Acun Ilıcalı Davut Güloğlu
Spor Marcao Gervinho Mert Günok Mesut Özil Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milas'taki minikler için 'Oyuncak Kardeşliği' kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 11:29:51. #1.14#

title