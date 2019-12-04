Milas'taki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
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Milas'taki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.

04.12.2019 23:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:02
Milas'taki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı

'nın ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, emniyet mensuplarının genişlettiği soruşturmada, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğine dair bulgulara ulaşıldı.

Polislerin "kasten adam öldürme ve kundaklama" suçlamasıyla gözaltına aldığı ev sahibi M.B. ile olayda hafif yaralanan Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maktulün kız arkadaşı olduğu öğrenilen M.B., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.B'nin, olay günü Yüksel Semerci'nin darbedilip öldürülmesinden sonra evde yastığı tutuşturarak kasten yangın çıkardığı öne sürüldü.

M.B'nin daha önce evinden 1500 liranın çalınmasından Semerci'yi sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Gazipaşa Firuzpaşa Mahallesi Dutluharım Sokak'ta, 2 Aralık'ta meydana gelen ev yangını olayına müdahale eden ekipler, ikamette bulunan ve dumandan etkilenen Y.T. ve H.S'yi alevlerin arasından çıkarmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hayati tehlikesi bulunan H.S. İzmir'deki daha donanımlı hastaneye sevk edilmişti. Yangının söndürülmesinin ardından evde inceleme yapan ekipler, Yüksel Semerci'nin cansız bedenini bulmuştu.

Kaynak: AA

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: Milas'taki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı
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