Milas'ta Zeytinyağlı Yemek Yarışması

Milas ilçesindeki Zeytin Hasat Şenliği kapsamında "Tane tane lezzet damla damla sağlık" sloganıyla "En iyi zeytinyağlı yemek" yarışması yapıldı.



İlçe merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte, Aregala Gastronomi Federasyonu üyesi şefler tarafından zeytinyağlı yemek gösterisi yapıldı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği gösteride sunum yapan Azerbaycanlı ünlü şef Mübariz İbrahimov, sık sık Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak yemekleri tanıttı.

Protokol üyelerinin de şeflik deneyimi yaşadığı gösterinin ardından, ilçeler arası yemek yarışmasına geçildi.

Muğla genelindeki ilçelerden yarışmaya katılan kadınlar, yemeklerini jüri üyelerinin beğenisine sundu. El işleme bakır tabaklarda, çiçeklerle sunulan zeytinyağlı dolma, ekşili köfte, keşkek, tarhana, zeytinyağlı tavuk dolması, zeytinyağlı ot kavurmaları ve çeşitli yöresel tatlılarla donatılan masalara gelerek tadım yapan şefler, yarışmanın en iyi ekibini seçti.



Puanlamanın ardından, hazırlanan yemekler, etkinliği izleyen vatandaşlara ikram edildi.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, Fethiye'den yarışmaya katılan Belgin Kuşçu, yarışmanın birincisi oldu. Yemek yarışmasının ikincisi Milas'tan Birgül Oruç, üçüncü ise Seydikemer ilçesinden 'Emine Küçük oldu. Yarışma sonrasında düzenlenen törende, dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi.



Milas Kaymakamı Eren Arslan, Aregala Gastronomi Federasyonu temsilcilerine, etkinliğe katkılarından dolayı teşekkür etti.



Muğla'nın zengin bir mutfağı olduğunu ifade eden Arslan, "Geçtiğimiz yıllarda yemek yarışmasını ilçemizdeki mahalleler arasında düzenliyorduk. Bu yıl farklı olarak yarışmamızı ilçeler arasında düzenledik. Muğla genelinden tüm ilçelerimizden yoğun bir katılım oldu. Çeşit çeşit yöresel yemekleri tattık." dedi.

Arslan, etkinlikteki asıl amaçlarının, kültürü yaşatmak ve dünyanın obezite ile mücadele ettiği bugünlerde sağlıklı zeytinyağlı yemeklerle insanlara sağlıklı yaşam sunmak olduğunu ifade etti.