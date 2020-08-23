Milas'ta zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına karşı bilgilendirildi
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Milas'ta zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına karşı bilgilendirildi

Milas'ta zeytinciliğin yoğun olarak yapıldığı kırsal mahalleleri ziraat mühendisleriyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, korona virüs benzetmesi yaptığı "halkalı leke" hastalığı ve zeytin sineği zararlısı başta olmak üzere diğer zeytin...

Milas'ta zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına karşı bilgilendirildi
23.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:43

Milas'ta zeytinciliğin yoğun olarak yapıldığı kırsal mahalleleri ziraat mühendisleriyle birlikte ziyaret ederek incelemelerde bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, korona virüs benzetmesi yaptığı "halkalı leke" hastalığı ve zeytin sineği zararlısı başta olmak üzere diğer zeytin ağacı hastalıkları hakkında çiftçileri mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirdi.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, MİZO ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz ile birlikte kırsal mahallerde çiftçileri ziyaret ederek, zeytinliklerde incelemelerde bulundu. Milas'a bağlı Gürçamlar, Kazıklı, Kızılağaç ve Kıyıkışlacık mahallerinde mahalle muhtarları ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleşen ziyaret ve inceleme gezisinde önemli uyarılarda bulunan Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, öncelikle çiftçilerin tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunlarını dinledi.

"Zeytin sineği mücadelesi önemli"

Bu yıl Milas genelinde zeytinde rekolte düşüşünün yaşandığını gözlemlediklerini ifade eden Başkan Atıcı, özellikle zeytinin az olduğu bölgelerin zeytin sineği zararlısı tehdidi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekti ve zararlıyla mücadele noktasında MİZO ziraat mühendisleri Yusuf Ören ve Abdullah Öz'ün çiftçilerin yanında olduğunu hatırlattı.

Zeytinin zararlıları hakkında genel bir çerçeve çizerek açıklamalarda bulunan MİZO ziraat mühendisleri Ören ve Öz, Milas Ziraat Odası olarak Milas Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak gerçekleştirdikleri zararlı inceleme ve tespit çalışmalarında elde ettikleri bilgileri çiftçilerle paylaşarak, zeytin sineğiyle mücadele yöntemleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyaret ve inceleme kapsamında bir araya geldiği çiftçilere olası yangınlara mahal verebilecek faaliyetlerden, dikkatsizlikte uzak durmaya ve korona virüs salgını konusunda gerekli tedbirleri almaya davet eden Başkan Atıcı, zeytin ağacının en önemli zararlılarından olan halkalı leke hastalığını da "Korona virüs"e benzeterek şunları kaydetti: "Korona virüs insanda öncelikle solunum yollarına, akciğere etki ediyor. Böylelikle nefes alamayan hasta gerekli müdahale yapılmadığı takdirde, hastalık ilerlediğinde yaşamını kaybediyor. Özellikle taban arazilerde görülen halkalı leke hastalığı da zeytin ağacımızın yapraklarını yani akciğerlerini hedef alıyor. Korona virüsün şuan itibariyle etkili önleyici bir çaresi bulunamadı ama halkalı lekenin çaresi bordo bulamacı uygulaması. Çiftçilerimizin halkalı leke hastalığı olan üretim alanlarında halkalı lekeye karşı bordo bulamacı yapmasında büyük fayda var."

Dünya ve ülkemiz genelinde yaşanan iklimsel değişikliklerin tarımsal faaliyetleri oldukça olumsuz etkilediğini belirten Başkan Atıcı, "Son yıllarda ilçemizde de hortum, sel, ani sıcaklık değişikleri gibi hadiselerle karşılaşmaya başladık. Bu değişim çiftçilerimizi ve tarımsal üretimi direkt etkiliyor. Geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan rekor yüksek sıcaklık, tarımsal üretimi vurdu. Zeytinlerin de bu sıcaklıktan etkilendiğini gözlemliyoruz. Özellikle yüksek sıcaklık, kuraklık bazı bölgelerde çiçekteyken zeytin oluşumunu engelledi yada zeytin meyvelerinin gelişimini oldukça olumsuz etkiledi" dedi.

Ziyaret ve inceleme programı, zeytinliklerde gerçekleştirilen zararlı tespiti, zeytin budama ve bakımı anlatımı, bilgilendirilmesi ve çiftçilerin görüşlerinin dinlenmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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