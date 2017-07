Milas'ta Yeni Hastane Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde 23 Aralık 2016 tarihinde ihalesi yapılarak 20 Şubat 2017'de imzalanan sözleşme ile yapımına başlanılan yeni Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alanda çalışmalar hızla devam ediyor. 700 günde tamamlanması planlanan inşaatın yüklenicisi firma yetkilisi, hastanenin Kurban Bayramı öncesinde temelinin atılacağını ve 700 günden önce inşaat bitirilerek teslim edileceğini söyledi.



Milas'ta, toplamda 106 dönümlük bir alanın 36 dönümünde yapılması planlanan yeni devlet hastanesi, sürecin sonunda '5 yıldızlı' bir otel konforunda sağlık hizmeti sunacak. Mahküm Odası vb. özel durumlar için ayrılan 3 odanın dışındaki tüm odalar özellikli nitelikte düzenlenirken; 4-5 ayrı noktada yaklaşık Bin araçlık otopark, çocuk oyun parkları, kantin-kafeterya gibi sosyal donatılar da yeni hastanenin ayrıntıları olarak göze çarpıyor.



Yeni yapılacak hastane ile ilgili teknik bilgiler veren 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tarık Çubukçuoğlu; "168'i nitelikli yatak sayısı olmak üzere toplam 207 yataklı bir hastane inşa edilecek. 32 poliklinik odası, 4 adet Ameliyathane, 1 adet Kadın Doğum Operasyon Odası, ve bir günlük müdahale odası (lokal), 16 adet diş ünitesi ve 6 adet doğumhane salonundan oluşacak yeni hastanemiz, yaklaşık 33 bin m2 kapalı alanda inşa edilecek. İnşaat arsa alanı ise toplam 106 bin m2'dir. Yeni hastanedeki oda büyüklüğü, mevcut hastanedeki odaların iki katından daha fazla olacak. Yani yeni hastanede odalar tek kişilik olarak planlanıyor zorunlu hallerde odalara ilave yatak koyduğumuzda yatak sayısı yaklaşık 500'e kadar çıkabiliyor" dedi.



Yeni bir diş hastanesi



Açıklamasında, mevcut 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin bilgi de veren Başhekim Çubukçuoğlu şunları söyledi: "Şu an birkaç ihtimal üzerinde çalışmalar sürüyor. Örneğin bunlardan biri, mevcut hastanenin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılması. Ancak İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile ortak yürüttüğümüz bir çalışmadan söz etmek istiyorum. Şu anda resmi yazışmalar sürüyor. Bakanlık yetkilileriyle ilk görüşmeler yapıldı ve olumlu sonuçlar alındı. Milas'a, müstakil bir ağız ve diş sağlığı hastanesi kazandırmak istiyoruz. Doktoru, idari personeli ve diğer çalışanlarının, içerisinde ameliyathanesi ve laboratuvarı mevcut olacak bir sağlık merkezi. Bunu başarabilirsek yeni hastane içinde ağız ve diş sağlığı için ayrılan yaklaşık Bin m2'lik bölüm, başka birimler için kullanılabilecek"



Plan üzerinde detaylı açıklama



Yüklenici firmanın Şantiye Sorumlusu Vehbi Bilir ise, plan üzerinde bilgi verirken, "180 m2'lik bir sığınak, içerisinde her türlü sosyal donatıların mevcut olduğu, çocuk oyun parkları ve 4-5 ayrı noktada yapılacak otopark ile 10 bin adet yeni ağacın dikileceği, ciddi bir peyzaj çalışmasının yapılacağı inşaatın ilk temeli, Kurban Bayramı öncesinde atılacak. İhale sözleşmesinde 700 günde inşaatın tamamlanacağı ve teslim edileceği belirtiliyor ancak çok olağanüstü şartlar olmaz ise biz süreyi 100-120 gün öne çekmeyi planlıyoruz. Yani verilen sözden 3-4 ay önce, belki daha öncede teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.



İnşaat alanın kayalık ve zemin açısından oldukça sağlam bir alan olduğunu belirten Bilir, "Buna rağmen yeni hastane inşaatında bugüne kadar Türkiye'de çok fazla kullanılmayan yeni bir yöntemi uygulayacağız. Araçlarda bulunan amortisör gibi, bir deprem anında binaların yıkılmasını önleyecek, Japonya'da raylı sistem olarak uygulanan yönteme benzer bir uygulama yapacağız. Binaların farklı noktalarına 400 adet deprem izolatörü kullanmak suretiyle, deprem anında binanın yatay ve düşey olarak hafif bir şekilde sallanmasını, dolayısıyla bir anda yıkılmasını önlemiş olacağız" diyerek, yapılan inşaat ile ilgili teknik bilgiler aktaran Şantiye Şefi Bilir, birçok detayın düşünüldüğü planda, her türlü ihtiyaca cevap verileceğini belirtti. - MUĞLA