Milas'ta yasak öncesi vatandaş sokağa döküldü
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Zonguldak, Muğla, Milas, Güncel

Milas'ta yasak öncesi vatandaş sokağa döküldü

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar Muğla'nın da aralarında yer aldığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşlar kendini sokağa attı.

10.04.2020 23:50 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:50
Milas'ta yasak öncesi vatandaş sokağa döküldü

İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar Muğla'nın da aralarında yer aldığı 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Muğla'nın Milas ilçesinde vatandaşlar kendini sokağa attı. Başta fırınlar olmak üzere, mahalle bakkalları ve benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların 10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında sokağa çıkmaları yasaklandı. Yasağın ilan edilmesinin ardından Milas'ta ikamet edenler kendilerini sokağa atarak açık fırın aramaya başladı. Ekmek alabilmek için sokak sokak dolaşan vatandaşlar açık bulabildikleri bakkallardan da alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Alınan ürünler arasında un, makarna, bulgur, pirinç birinci sırada yer aldı. Yoğunluktan benzin istasyonları da nasibini aldı. Bazı istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluştu.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşanan hareketlilik nedeniyle güvenliği sağlamak için teyakkuza geçti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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