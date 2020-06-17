Milas'ta yangın söndürme ekiplerine eğitim verildi
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Milas'ta yangın söndürme ekiplerine eğitim verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğün tarafından Milas'ta,orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri iş başı eğitimleri tamamlandı.

Milas'ta yangın söndürme ekiplerine eğitim verildi
17.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:31

Muğla Orman Bölge Müdürlüğün tarafından Milas'ta,orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri iş başı eğitimleri tamamlandı.

Orman yangınları açısından en kritik bölgede bulunan Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğünce arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak düzenlenen işbaşı eğitimleri Milas bölümü ile tamamlandı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 12 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen programla orman yangınlarıyla mücadelede görev alan arazöz ve yangın söndürme ekipleri eğitimden geçirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki iş başı eğitimlerinin sonuncusu Milas Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Eğitime Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcıları Ahmet Dursun ve Osman Öner, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi, teknik elemanlar ve orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personel katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, orman yangınlarıyla mücadelenin önemini dikkat çekerek, "Orman yangınlarıyla mücadeleyi bir savaş olarak görüyoruz. Askeri terminolojide şöyle bir söz vardır, 'eğitimde ter dökmeyen savaşta kan döker'. Bizde orman teşkilatı olarak orman yangınlarıyla savaşıyoruz. Vatan savunmasıyla aynı gördüğümüz orman yangınlarıyla mücadelede başarılı olmak için bu eğitimleri çok önemsiyoruz." dedi.

Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "İş başı eğitimlerimizi Milas Orman İşletme Müdürlüğümüzde yaptığımız programla tamamladık. Yaptığımız eğitim ve tatbikatlarla bilgilerimizi tazeledik. Varsa eksiklerimiz yerinde gördük ve çözümünü yine yerinde giderdik. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız oldukça verimli geçti. Mühendisinden muhafaza memuruna, arazöz operatöründen yangın işçisine kadar emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En az sayıda yangın ve en az yanan alan temennisiyle hatasız kazasız bir sezon geçirmemizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğündeki iş başı eğitimlerinde, araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, arazözlerde su pompası kullanımı ve bakımı, malzemelerin kontrolü, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgi verildi.

Eğitim sonunda arazöz ekipleri arasında en hızlı hortum serme ve suyu ilk hortum ucuna verme yarışması yapıldı. Ekipler 300 metre hortumu en hızlı şekilde serip ve arazözden hortum ucuna ilk suyu veren ekip olmak için kıyasıya yarıştı. Dereceye giren ekipler ödüllendirildi.

Her eğitim sonunda yapılan yarışlarda işletme müdürlükleri arasındaki en iyi derece Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünde elde edildi. Turgut Orman İşletme Şefliği arazöz ekibi 300 metre hortum serme ve hortum ucuna su verme işini 2 dakika 40 saniye içinde gerçekleştirerek Bölge Müdürlüğü birincisi oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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