Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (3)
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Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (3)

Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (3)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

PAKDEMİRLİ: MİLAS'TAKİ YANGIN ŞU ANDA TEHLİKE ARZ ETMİYORTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Helikopter Harekat Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

PAKDEMİRLİ: MİLAS'TAKİ YANGIN ŞU ANDA TEHLİKE ARZ ETMİYOR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Helikopter Harekat Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Yangınlarda Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için çaba sarf ettiklerini belirten Pakdemirli, "Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Aydın'ın Çine ilçesi ile Isparta Sütçüler'de yangınlar devam ediyor. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz. Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı. Milas yangını devam ediyor. Yangın şu anda uyuyor. Önemli bir tehlike arz etmiyor. Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi. Termik santrali ve turizm alanlarını da korumak için ciddi çaba sarf ettik" dedi.

GÖREVLİ OLMAYANLARIN YANGIN MAHALLİNE ALINMAMASI KARARITarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sosyal medyada yangınların kontrol altına alındığı paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. 223 orman yangınının 217'sinin kontrol altında olduğunu belirten Pakdemirli, "Bu konuda bakanlığın açıklamaları dikkate alınmalı. Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu. Isparta Sütçüler'de iki sarp vadide ateş var. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alma ihtimalimiz olabilir. Gün tartışma günü değil, birlik ve beraberlik zamanıdır. Pandemi, sel ve yangınlarda personelimizi yıpratmayalım. 47 ilde 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız mücadele etti. 223 orman yangının 217'si kontrol altında" diye konuştu.AVRUPA BİRLİĞİ İKİ UÇAĞINI GERİ ÇEKTİPakdemirli, Avrupa Birliği'nden gelen iki uçağın Yunanistan'da daha ciddi yangınlar olması nedeniyle geri çekildiğini söyledi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -


Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (3)
Milas'ta yangın 8'inci gününde; havadan müdahale yoğunlaştı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu.'
Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Can güvenliği için de yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece olumlu."
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Muğla'da 15 orman yangını meydana geldi.
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