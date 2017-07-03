Milas'ta yakalanan sahte para çetesi tutuklandı



MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde piyasaya sahte 200 Türk Lirası sürüldüğü belirlenen ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanan 2'si kadın 3 kişilik sahte para çetesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Milas'ta ve Bodrum'da piyasaya çok sayıda sahte 200 TL süren M.Y., Ç.A. ve D.K. isimli 2'si kadn 3 kişilik sahte para çetesi, Milas KOM Grup Amirliği'nce yapılan çalışma sonucu Milas'ta polisten kaçarken, kullandıkları aracın kaza yapması sonucu yakalanmışlardı.

Şahısların yapılan GBT sorgularında araç sürücüsü M.Y.'nin cinayet ve gasp suçu başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası çıkarken; M.Y. ile birlikte gözaltına alınan Ç.A. ve D.K. adlı kadınların ellerindeki sahte paralarla alışveriş yaparak Bodrum ve Milas'ta birçok işyerini dolandırdıkları iddia edilmişti.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde ve kullandıkları otomobilde ise yapılan aramada 24 adet sahte 200 TL de ele geçirilmişti. Gözaltına alınan Ç.A. ve D.K.'nin Milas ve Bodrum'daki birçok işyerinden sahte paralarla alışveriş yapma anlarının güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri de inceleyen Milas KOM Grup Amirliği ekipleri şahısları işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Milas Adliyesi'ne sevk edilen 2'si bayan 3 kişilik sahte para çetesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.