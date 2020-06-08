Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Milas'ta uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
08.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:26

Milas ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.N'nin İzmir'den ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Takibe alınan şüphelinin aracı ilçe girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, 45 gram metanfetamin, 25 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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