Milas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Milas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel
Milas'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen otomobili, Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği ile otomobilde yapılan aramada, mikrofon kablosuna sarılarak gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki İ.B, polis ekibince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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