Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

MUĞLA 'nın Milas ilçesinde durdurulan 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece yaptıklaeı denetimde iki ayrı otomobili durdurup arama yaptı. Araçlarda narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Otomobillerdeki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sündüğü bildirildi.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı