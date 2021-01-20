Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

20.01.2021 14:12 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:19
Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde durdurulan 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde durdurulan 2 ayrı otomobilde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece yaptıklaeı denetimde iki ayrı otomobili durdurup arama yaptı. Araçlarda narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Otomobillerdeki 4 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlıların işlemlerinin sündüğü bildirildi.


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milas'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 14:20:44. #1.14#
title