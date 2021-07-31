Son dakika haber... Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan uyuşturucu satıcısı bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Çamköy Mahallesi civarında yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, yürütülen teknik takip ve delillendirme aşamaları sonrasında şüpheli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda N.Ç. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, hassas terazi, tüfek ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ile benzeri malzemeler gibi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Oktay Çayırlı/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı