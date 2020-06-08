Milas'ta uyuşturucu operasyonu
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Milas'ta uyuşturucu operasyonu

İzmir'den uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Milas'ta uyuşturucu operasyonu
08.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:26

İzmir'den uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Tespit edilen araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. İzmir'den yola çıkan otomobili teknik takibe alan KOM ekipleri, şüpheli aracı Milas sınırları içerisinde durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 45 gram metamfetamin ve 25 gram takoz esrar ele geçirdi. Araçta bulunan Z. G., D.Ç. ve A.N. gözaltına alındı. Şüphelilerden Z.G. ve D.Ç. isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, araç sürücüsü A.N. isimli şahıs ise Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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