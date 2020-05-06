Milas'ta uyuşturucu operasyonu
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Milas'ta uyuşturucu operasyonu

Milas'ta uyuşturucu operasyonu
06.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:42

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Aydın'dan Milas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin üzerine operasyon düzenlendi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Aydın'dan Milas'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisinin üzerine operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerince yapılan planlı operasyon neticesinde Milas girişinde durdurulan şüpheli araç içerisinde yer alan Ü.T., Ü.P. ve M.A. isimli şahıslar TCK 188/3 Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. Yapılan aramada 265 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen şahıslar tutuklandı. Şahıslara ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal etmeleri sebebiyle de toplamda 9 bin 450 TL idari yaptırım uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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