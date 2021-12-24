MUĞLA (İHA) - - Milas'ta yol vermeme kavgası: 5 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde trafikte seyreden araç sürücüleri arasında çıkan tartışmanın ardından yaşanan kazada 3, kavgada ise 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda seyreden iki ayrı araç sürücüsü arasında iddiaya göre yol vermeme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kavga eden sürücülere olay yerine gelen akrabaları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre kavgaya karışanlardan biri altındaki araçla grubun arasına daldı. Meydana gelen olayda 3 kişi kazada, 2 kişi ise çıkan kavgada yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edilirken, olaya karıştığı iddia edilen kişilerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri artırıldı.