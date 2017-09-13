Milas'ta Trafik Kazası; 2 Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Milas'ta, Balçık Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında; 22 yaşındaki Onur Keskin idaresindeki 34 BZ 6704 plakalı otomobil ile 32 yaşındaki Mehtap Akkaya idaresindeki 55 BT 956 plakalı otomobil çarpıştı.



Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri de yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA