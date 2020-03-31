Milas'ta trafik kazası; 1 yaralı
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Muğla, Milas, 3. Sayfa

Milas'ta trafik kazası; 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

31.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:17
Milas'ta trafik kazası; 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Milas Emek Mahallesi Üçyol Kavşağında kaza olduğu ihbarının ardından olay yerine 112 ambulans ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada Yunus Kaya isimli vatandaş yaralı olarak 112 ekipleri tarafından sağlık kuruluşuna sevk edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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