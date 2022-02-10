TIR, kırmızı ışıkta 5 otomobile çarptı: 7 yaralı

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Milas ilçesinde, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile, TIR çarptı. Kazada 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, TIR sürücüsü Ersan K., gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Meşelik Mahallesi Adabükü kavşağında meydana geldi. Ersan K.'nin kullandığı 48 AET 813 plakalı TIR, Bodrum-Milas yolunda kontrolden çıkıp, sürücülerinin kırmızı ışık nedeniyle beklediği 5 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller sürüklendi, TIR da refüje çıkarak durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan 1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan 7 kişi de ambulanslarla Bodrum ve Milas ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.