Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
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Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

Milas'ta tel hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Milas ilçesinde konteynerdeki 120 metre uzunluğundaki telin çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Milas ilçesinde konteynerdeki 120 metre uzunluğundaki telin çalınmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Güllük Mahallesi'nde yaşayan Vedat Güneş, Güllük Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat ederek boş arazide konteynır içerisinde bulunan 120 metre telin çalındığını bildirdi. İhbar üzerine JASAT Timleri tarafından bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelendi.

Ekipler incelemenin ardından hırsızlık olayını otomobille gelen S.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalınan teller bulanarak sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan S.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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