Milas'ta tefeci operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'ta tefeci operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Milas'ta tefeci operasyonu

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince Milas'ta tefecilere karşı 16 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince Milas'ta tefecilere karşı 16 adreste eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliğince, vatandaşların maddi yetersizliklerini istismar ederek yüksek miktarda faizle borçlandırıp, mal varlıklarını elinden alan, haksız şekilde zenginleşen şahıslara yönelik olarak tefecilik suçundan yürütülen çalışma kapsamında sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Müşteki ifadeleri, ara yakalamalar ve tapelerle desteklenen delillendirme çalışmasının sona ermesiyle birlikte gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 16 şüphelinin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve 3. kişilere ait tapular ele geçirildiği öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin tamamı Muğla KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. 16 şüphelinin, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ahmet Kural Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Milas'ta tefeci operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:02:05. #1.14#
title