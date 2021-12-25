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Milas'ta taciz iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Milas'ta taciz iddiasıyla bir kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen iki kişi emniyet güçlerinin yapmış olduğu çalışmayla yakalandı.

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MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen iki kişi emniyet güçlerinin yapmış olduğu çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Burgaz Mahallesi'nde 15 yaşındaki öğrenciye fiziksel tacizde bulunan Y.B. ve Y.P. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan Y.B.'nin daha önce 23 Nisan Bulvarı'nda başka bir kişiyi daha taciz ettiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. ve Y.P. Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan Y.B. tutuklanırken, Y.P. ise adli kontrol ile serbest kaldı.

(Oktay Çayırlı/İHA)

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