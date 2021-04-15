Milas'ta susam üretimi artıyor
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Milas'ta susam üretimi artıyor

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Milas'ta susam üretimi artıyor

Gökova Susamı" ile ün salan Muğla'nın Milas İlçesi Ören Mahallesinde "Susam Üretimini Geliştirme ve Teşvik Projesi" kapsamında üreticilere susam tohumu dağıtıldı.

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Gökova Susamı" ile ün salan Muğla'nın Milas İlçesi Ören Mahallesinde "Susam Üretimini Geliştirme ve Teşvik Projesi" kapsamında üreticilere susam tohumu dağıtıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce desteklenen "Ören Bölgesinde Susam Üretimini Geliştirme ve Teşvik Projesi" kapsamında gerçekleştirilen tohum dağıtımına Milas Kaymakam Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Parlu katıldı. Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü patenti ile geliştirilmiş, yüzde yüz yerli, 130 kilo susam tohum üretici ile buluştu. Proje ile 600 dekar alanda üretimi yapılacak susama talep ve ilginin artması bekleniyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üreticinin uzun yıllara dayanan susam tarımı tecrübesinin değerlendirilmesi, marka niteliği bulunan başta "Gökova Susamı" olmak üzere susam çeşitlerinin artırılması amacıyla dağıtılan tohumlarla, önemli bir adım atılmış olduğu belirtildi. - MUĞLA

Milas'ta susam üretimi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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