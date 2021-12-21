Milas'ta satranç kursları dört seviyede devam ediyor

Milas Belediyespor bünyesinde açılan, anaokulu, başlangıç, orta ve ileri seviye olmak üzere 4 grupta çalışmaların yapıldığı kurslar ilgi görüyor.

Satranç antrenörleri Tuğrul Okar ve Elif Vildan Altunbozar'ın eğitmenliğini yaptığı kurslarda öğrenciler bir yandan becerilerini geliştirirken bir yandan da turnuvalara hazırlanıp, düşünme kabiliyetini arttırıyorlar.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Satranç Antrenörü Tuğrul Okar, " 4 grupta ders veriyoruz. Anaokulu grubu, başlangıç, orta ve ileri seviyede öğrencilerimiz var. İlçemizde öğrencilerimizin yoğun katılımıyla kurslarımızı gerçekleştiriyoruz. Haftada 5 gün çalışmamız var. Zaman zaman ilçemizde turnuvalar oluyor. Öğrencilerimiz turnuvalara katılıyor ve başarılı sonuçlar alıyorlar. Satranç öğrenmenin birçok faydası var. Satranç çocukların düşünme kabiliyetlerini arttırıyor" diye konuştu. - MUĞLA