Milas'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
12.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:36
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği tarafından bir ikamette yapılan arama neticesinde, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, kurusıkı tabanca, bir miktar kurusıkı fişek ele geçirildi. M.T. isimli şahıs hakkında Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı