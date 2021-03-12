Milas'ta ruhsatsız silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Milas'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

12.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:36
Milas'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği tarafından bir ikamette yapılan arama neticesinde, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, kurusıkı tabanca, bir miktar kurusıkı fişek ele geçirildi. M.T. isimli şahıs hakkında Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milas'ta ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 10:37:01. #1.14#
title