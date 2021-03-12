Milas'ta ruhsatsız silah ele geçirildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir evde yapılan aramada ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas KOM Grup Amirliği tarafından bir ikamette yapılan arama neticesinde, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, kurusıkı tabanca, bir miktar kurusıkı fişek ele geçirildi. M.T. isimli şahıs hakkında Ruhsatsız Tabanca Bulundurmak suçundan işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı