Milas'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
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Milas'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

10.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:22
Milas'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Milas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Milas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Coşkun Yıldız yönetimindeki elektrikli motosiklet Ören Mahallesi pazaryeri mevkisinde otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, yaralandı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Milas Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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