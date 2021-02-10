Milas'ta otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
10.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:22
Milas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Milas ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Coşkun Yıldız yönetimindeki elektrikli motosiklet Ören Mahallesi pazaryeri mevkisinde otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Milas Devlet Hastanesine götürülen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız