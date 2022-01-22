Milas'ta, otomobilde 835 gram diaspor taşı ele geçirildi

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurup, arama yaptığı otomobilde, elmastan daha değerli olduğu bilinen 835 gram ağırlığında diaspor taşı ele geçirildi.