Milas'ta otluk yangını
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Milas'ta otluk yangını

Milas'ta otluk yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Milas-Bodrum Karayolu üzerindeki Akyol Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru otların bulunduğu alandan henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile yayılan yangına çevredeki vatandaşlar ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. - MUĞLA

Milas'ta otluk yangını
Milas'ta otluk yangını
Milas'ta otluk yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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