Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın
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Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın

Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın
Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin yayılmasının engellenmesi için bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahalelerini sürdürüyor.

Yangın, saat 20.50 sıralarında Beyciler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğü öğrenildi.

 


- Muğla
Milas'ta ormanlık alanda korkutan yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit AKGÜN

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