Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Öğle saatlerinden itibaren yangın Çökertme mevkisinde etkisini sürdürüyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevler Ören Türkevleri mevkisine kadar yaklaştı. Jandarma ekipleri Ören Mahallesi'nden Türkevleri mevkisinden Çökertme güzergahına görevli araçlar dışında geçişlere izin vermiyor.

Bölgede bulunan vatandaşlar ile TOMA ekibi de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yukarı Mazı, Aşağı Mazı mahallelerinde rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere, ekiplerce müdahale edilmeye çalışılıyor.

Rüzgar sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor, yoğun dumanlarda müdahaleyi zorlaştırıyor. Türkiye'nin farklı illerinden takviye gelen arazözler ile itfaiyelere ilçedeki bazı İnşaat firmalarına ait beton mikserlerince su taşınıyor. Bölge sakinleri de tankerlerle su desteği veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarını havadan takip ediyor. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler var güçleriyle çalışma yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (3)
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
İçişleri Bakanı Soylu, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde konuştu: (2)
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Son dakika haberleri... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Milas'ta yangınlarla ilgili konuştu: (2)
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