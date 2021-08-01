Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberi! Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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