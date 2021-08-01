Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
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Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında alevler Bodrum ilçesinin Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı.

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangına müdahale için, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına 3 helikopter, çok sayıda yangın söndürme aracı ve ekiplerce devam ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle mahalledeki yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangında, bazı evler alevlerin arasında kaldı. Vatandaşların zarar görmemesi için mahalle sakinleri tahliye edildi.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Yangın havadan ve karadan kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bodrum ilçesindeki bir mahalleye sıçradı

Beyciler'de ormanlık alanda başlayıp geniş bir alana yayılan yangın, Bodrum ilçesinin 60 hanenin bulunduğu Gökpınar Mahallesi'ne sıçradı.

Mahallenin büyük kısmı tahliye edildi. Mahalle sakinleri, evlerinin etrafını sulayıp bölgeden ayrıldı.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için ormanlık alanda çok sayıda iş makinesi ile çalışma yapılıyor. Bölgenin engebeli oluşu nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yapılıyor.

Karadan yürütülen söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri ile gönüllüler de destek veriyor.

Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

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