Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (4)
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale ile evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale ile evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.
MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı