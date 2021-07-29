Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (4)
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Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (4)

Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (4)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIMuğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale ile evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren müdahale ile evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kısmen kontrol altına alındı.

MUĞLA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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