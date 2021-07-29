Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (3)

TUR VE BALIKÇI TEKNELERİ TURİSTLERİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDUMuğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın otellere sıçradı.

TUR VE BALIKÇI TEKNELERİ TURİSTLERİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın otellere sıçradı. Kara yolunu alevlerin sarması nedeniyle plajda mahsur kalan turistlerin imdadına tur tekneleri ve bölgede balıkçılık yapanlar yetişti. Bazı tekne sahipleri gönüllü olarak otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi. Turdayken yükselen dumanı gördüğünü ve hemen emniyet ekiplerine bilgi verdiğini ifade eden Mert Kökçü, "Ben yangın başladığı sırada turdan geliyordum. Limana geldim ve yolcularımı indirdikten sonra 'bir yardımımız dokunur mu?' diyerek tekrar otellerin olduğu yere gittim. Burada herkes seferber oldu. Limanla otel arasında 6- 7 kez gidip gelerek turistleri gruplar halinde güvenli bir şekilde karaya indirdik. Herhangi bir can kaybı olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde ücret almadık. Herkes perişandı. Tek yol vardı ve yolun hem altı hem de üstü yandığı için yoldan da geçemediler. Bu bizim insanlık görevimiz" dedi.

'OTEL YAPMAK İÇİN YAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Yaşananları anlatan Turgut Dündar ise turistlere canhıraş ve insanlık namına yardım ettiklerini belirterek, "Yangın başladı, otelleri ablukaya aldı. İnsanların orada panik yaşayıp heba olacaklarını bildiğimiz için hepimiz müdahale ettik ve insanları taşıdık. Yangın geldi, herkes panik içindeydi. Kurtarabildiğimizi kurtardık. Binlerce kişi gönüllü olarak insanları canhıraş taşıdık. Daha önce de otel yapmak için yaktıkları için bu duruma alışığız. Buranın da otel yapmak için yakıldığını düşünüyorum. Kimse para karşılığı bir yardımda bulunmadı. Kimse de para talep edemez. İnsanlık namına koşa koşa yardım ettik" ifadelerini kullandı.

Davut CAN/MİLAS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can