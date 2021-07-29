Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
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Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)

Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS: 2 BİNE YAKIN MİSAFİR GÜVERCİNLİK SAHİLİNE TAŞINIYORBodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde başlayan, büyüyerek Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar ilerleyip, iki oteli tehdit eden yangınla ilgili incelemelerde...

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS:  2 BİNE YAKIN MİSAFİR GÜVERCİNLİK SAHİLİNE TAŞINIYOR

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın Milas ilçesi Meşelik Mahallesi'nde başlayan, büyüyerek Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ne kadar ilerleyip, iki oteli tehdit eden yangınla ilgili incelemelerde bulunup, açıklama yaptı. Başkan Aras, "Yangın Kuyucak tarafında başladı ve Güvercinlik bölgesine doğru iki büyük otelimize yaklaştı. Otelin sınırlarına girdikten sonra oteller tahliye edilmeye başlandı ancak otellerin karayolu da yangından etkilendiği için deniz tarafından teknelerle toplam 2 bine yakın misafir Güvercinlik sahiline taşınıyor. Can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim en büyük tesellimiz. İnşallah da olmaz" dedi.

'YANGIN YÖN DEĞİŞTİRDİ, BU BÖLGEYE GELDİ'

Önceliklerinin otelde konaklayan ve tatil yapmak için bölgeye gelen turistleri güvenli ve sağlıklı bir şekilde konaklayabilecekleri bir yere taşımak olduğunu dile getiren Aras, "Rüzgar çıkınca birden bire yangın yön değiştirdi, bu bölgeye geldi. Helikopter desteği ile itfaiye ve orman ekiplerimiz hem havadan hem de karadan yangını söndürmek için çalışmaya devam ediyor. Şu anda ilk hedefimiz dünyanın her tarafından tatil yapmak için gelen misafirlerimizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde konaklayabilecekleri yere nakletmek" diye konuştu.

Davut CAN/BODRUM (Muğla),


Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)
Milas'ta orman yangını; alevler iki otelin bahçesine kadar dayandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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