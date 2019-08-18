Milas'ta orman yangını (3)

18.08.2019 23:04

BAŞKANLARDAN BODRUM YANGININA YAKIN TAKİP

Bodrum ilçesinin Mumcular Mahallesi'nde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için müdahaleler sürüyor. Helikopterle havanın kararmasıyla pistle geri dönerken, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçileri çalışmalarını sürdürüyor.

Milas'ın Cehennem Deresi mevkiindeki söndürme çalışmalarına 21 arazöz, 10 su tankeri, 2 dozer ve 150 orman işçisi, Bodrum'un Mumcular mevkiindeki çalışmalara ise 40 arazöz, 10 su tankeri, 8 dozer, 200 orman işçisi ile müdahale sürüyor.

'ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAMIZ GEREKİYOR'

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mumcular bölgesine gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Gürün, "Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Bu konuda uzman değiliz. Yangınların yüzde 80'ininden fazlası insan kusurundan çıkıyor. Bununla ilgili geniş çalışmalar yapılması gerekiyor. Yangınların neden çıktığını ve nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Tamamen olmasada, büyük ölçüde önleyici tedbirler almamız gerekiyor. Birilerini suçlamakla bu varlıklarımız geri gelmiyor" dedi.

'YAZ BAŞINDAN BERİ İKİNCİ YANGIN'

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Bodrum bölgesinde en fazla orman varlığına sahip alan Mumcular'da bulunuyor. Korunmaya en muhtaç bir bölge. Yaz başından beri bu ikinci yangın. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden de takviye ekipler bölgemize konvoylar halinde giriş yaptı. Mazı Mahallesi sınırlarına yangının sıçramaması için dua ediyoruz" diye konuştu.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: DHA