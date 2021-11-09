Milas'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
KONTROL ALTINA ALINDIMilas'ta, zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Milas'ta, zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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