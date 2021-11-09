Milas'ta orman yangını (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas'ta orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Milas'ta orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIMilas'ta, zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Milas'ta, zeytinlikte çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan 45 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title