Milas'ta orman yangını (2)
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Milas'ta orman yangını (2)

Milas'ta orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

45 ARAZÖZ VE 6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi.

45 ARAZÖZ VE 6 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE 

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer ve 11 su tankeri ile karadan; 6 helikopterle de havadan müdahale edildiği belirtildi. 


Milas'ta orman yangını (2)
Milas'ta orman yangını (2)
Milas'ta orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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