Milas'ta orman yangını (2) Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Milas Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla'nın yanı sıra Antalya, İzmir ve Denizli'den bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozerle müdahale ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yangına itfaiye araçları ve su tankerleri ile işçilere destek veriyor.

Kaynak: AA