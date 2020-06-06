Milas'ta orman yangını (2)
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
06.06.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:03
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Milas Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla'nın yanı sıra Antalya, İzmir ve Denizli'den bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozerle müdahale ediliyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de yangına itfaiye araçları ve su tankerleri ile işçilere destek veriyor.
Kaynak: AA