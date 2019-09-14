Milas'ta orman yangını -2

14.09.2019 16:45

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki ormanlık bölgede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Milas'ın Demirciler Mahallesi ile Bodrum'un Gökpınar Mahallesi arasında kalan ormanlık bölgede, bugün saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını orman ekiplerine bildirdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan, 7 arazöz, 3 su tankeri, 1 dozer ve orman işçileri ise karadan müdahale etmeye başlattı. Bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA