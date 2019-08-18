Milas'ta orman yangını (2)

18.08.2019 17:03

ALEVLER BÜYÜDÜ

Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler, yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili oldu. Yangına, saat 16.00 itibarıyla 200 orman işçisi, 8 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri ve 3 dozer ile havadan ve karadan müdahale ediyor.

Öte yandan alevler, ormanlık alanın yanı sıra büyük bölümü zeytinlik olan tarım arazisini de küle çevirdi. Yangının çok sayıda zeytin ağacının bulunduğu Damyaka mevkisine yönelmesiyle tedirginlik arttı. Ekipler, söndürme çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

UÇAKLAR YOĞUN DUMANDAN HAVALİMANINA İNEMEDİ

Yanan alanlardan gökyüzüne siyah dumanlar yükselirken, kırsal Kayabaşı Mahallesi'ndeki yerleşim alanı da dumanla kaplandı. Milas-Bodrum Havalimanı'na, yoğun duman nedeniyle uçakların iniş yapamadığı belirtildi. Uçakların, havada dumanın dağılması için bekletildiği öğrenildi.

Cavit AKGÜN/MİLAS (Muğla),

Kaynak: DHA