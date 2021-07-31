Milas'ta orman yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milas'ta orman yangını

Milas'ta orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Milas'ın kırsal Beyciler mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda, saat 15.45'te bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele devam ediyor
Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele devam ediyor
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Bodrum'daki yangına müdahale sürüyor! Tatilciler, yangını endişeyle izledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Haydar Aliyev Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Yusuf Güney Sevda Erginci Oğulcan Engin
Spor Diego Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milas'ta orman yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:13:35. #1.15#

title